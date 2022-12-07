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00:03, 7 декабря 2022Россия

Военный эксперт объяснил рост интенсивности ударов ВСУ по ДНР и ЛНР

Военный аналитик Рожин: удары ВСУ по Донбассу призваны перенаправить силы ВС России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Борис Рожин объяснил рост интенсивности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Текст интервью опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

Рожин не сомневается в том, что удары по гражданским объектам согласованы украинскими командирами с Киевом.

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Аналитик заявил, что такие удары призваны сеять панику, культивировать недовольство среди жителей, а также вынуждать командование Вооруженных сил (ВС) России перераспределить силы, направив их на проведение операций против мощных укрепрайонов вместо того, чтобы использовать их где-то еще.

«Запад, разумеется, закроет глаза на все совершаемые преступления и поставит еще снарядов и ракет для убийства мирных жителей», — резюмировал военный эксперт.

Во вторник, 6 декабря, не менее шести мирных жителей погибло после удара ВСУ по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Под обстрел попал жилой дом в центре Донецка. Вскоре также стало известно о гибели судьи Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктора Исаева.

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Марина Совина
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