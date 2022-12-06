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15:42, 6 декабря 2022Россия

Мэр Донецка назвал число погибших после атаки Украины

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести мирных жителей в результате обстрела ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Не менее шести мирных жителей погибло после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку во вторник, 6 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли шесть мирных жителей. Количество раненых уточняется», — написал он.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал жилой дом в центре Донецка. Вскоре также стало известно о гибели судьи Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктора Исаева.

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Василий Мека
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