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14:16, 6 декабря 2022Россия

Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка

В результате обстрела ВСУ центра Донецка снаряды попали в жилой дом

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Дом находился около здания администрации, центральной библиотеки, детского сада. В результате обстрела повреждены стены и балконы. Улица перед домом завалена обломками, битыми стеклами и шифером.

Ранее под обстрел в Донецке попал бизнес-центр «Центавр плаза». Кроме того, украинские военные атаковали район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. Зафиксировано десять «прилетов» ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

6 декабря стало известно о гибели судьи Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктора Исаева при обстреле центра Донецка украинскими военными. Он впервые был назначен на должность в 2018 году. Сотрудники судебной системы выразили соболезнования родным и близким Исаева. Днем ранее погибли четыре человека из-за атаки ВСУ на Донецк. Как сообщает штаб теробороны ДНР, еще три мирных жителя были ранены. Удар по городу нанесли с применением РСЗО «Град».

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Виктория Кондратьева
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