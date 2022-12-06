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13:51, 6 декабря 2022Россия

Бизнес-центр в Донецке попал под обстрел ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что бизнес-центр «Центавр плаза» попал под обстрел ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бизнес-центр в Донецке «Центавр плаза» попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы попадания в здание "Центавр плазы"», — написал он. Кроме того, украинские военные атаковали район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. Кулемзин уточнил, что над Донецком стоят клубы дыма. По его словам, зафиксировано десять «прилетов» ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

6 декабря стало известно и гибели судьи Военного суда Донецкой народной республики (ДНР) Виктора Исаева при обстреле центра Донецка украинскими военными. Он впервые был назначен на должность в 2018 году. Сотрудники судебной системы выразили соболезнования родным и близким Исаева. Днем ранее погибли четыре человека из-за атаки ВСУ на Донецк. Как сообщает штаб теробороны ДНР, еще три мирных жителя были ранены. Удар по городу нанесли с применением РСЗО «Град».

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Кристина Есикова
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