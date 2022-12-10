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22:06, 10 декабря 2022Россия

В Крыму сообщили о срабатывании систем ПВО над Симферополем

Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Симферополем отработала система ПВО
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что над Симферополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, в настоящее время все службы работают в штатном режиме. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщает ТАСС, в центральной части города были слышны громкие звуки, очевидцы отмечали хлопки в Бахчисарайском районе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риски нападения на Крым пока остаются, Россией принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины.

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Марина Совина
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