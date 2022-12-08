В Кремле ответили на вопрос о рисках нападения на Крым

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что риски нападения на Крым пока остаются

Риски нападения на Крым пока остаются, Россией принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, аналогичные риски есть и в Севастополе.

Песков предпочел не комментировать вопрос о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму. «Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным», — сказал он.

В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове. По его мнению, украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки о готовящемся наступлении на Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.