Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 8 декабря 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о рисках нападения на Крым

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что риски нападения на Крым пока остаются

Фото: Reuters

Риски нападения на Крым пока остаются, Россией принимаются эффективные меры по противодействию терактам со стороны Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, аналогичные риски есть и в Севастополе.

Песков предпочел не комментировать вопрос о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму. «Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным», — сказал он.

В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове. По его мнению, украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки о готовящемся наступлении на Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»
Россияне пожаловались на стресс из-за финансов на Новый год
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома
Представлен проект ускорения космических кораблей
Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России
В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР
В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.