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14:16, 22 ноября 2022Россия

Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров

Глава Крыма Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что на полуострове ведется круглосуточная работа по обеспечению гарантированной безопасности. Так он ответил на планы Киева относительно подготовки наступления на Крым в Telegram-канале.

По его словам, по поручению президента России Владимира Путина 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности полуострова и крымчан. «Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать, что мы еще посмотрим, кто где летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать», — подчеркнул Аксенов.

Украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, добавил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

В свою очередь, сенатор Совфеда Виктор Бондарев ответил, что у Киева нет ресурсов и военной силы для наступления на Крым. По его мнению, слова Ермака — это попытка Украины убедить собственных граждан в победе и повысить моральный дух ВСУ.

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Сергей Истомин
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