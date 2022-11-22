Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров

Глава Крыма Аксенов рассказал о работе по обеспечению безопасности на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что на полуострове ведется круглосуточная работа по обеспечению гарантированной безопасности. Так он ответил на планы Киева относительно подготовки наступления на Крым в Telegram-канале.

По его словам, по поручению президента России Владимира Путина 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности полуострова и крымчан. «Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать, что мы еще посмотрим, кто где летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать», — подчеркнул Аксенов.

Украинские спецслужбы специально вбрасывают различные фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, добавил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

В свою очередь, сенатор Совфеда Виктор Бондарев ответил, что у Киева нет ресурсов и военной силы для наступления на Крым. По его мнению, слова Ермака — это попытка Украины убедить собственных граждан в победе и повысить моральный дух ВСУ.