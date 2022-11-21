В Совфеде отреагировали на планы Киева наступать на Крым

Глава комитета СФ Бондарев заявил об отсутствии у Киева сил и ресурсов для атаки на Крым

У Киева нет ресурсов и военной силы на наступления на Крым. Так на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах по взятию полуострова под контроль отреагировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в Telegram-канале.

20 ноября Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

Сенатор назвал заявления Киева по Крыму безрассудными и наглыми, подчеркнув, что Россия вернула полуостров весной 2014 года и жители территории сами пожелали стать россиянами.

«Но у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», — считает сенатор.

По его мнению, слова Ермака — это попытка Украины убедить собственных граждан в победе и повысить моральный дух Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму, и отметил, что линии обороны на полуострове уже оборудуются. В то же время депутат счел, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также отреагировал на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. «Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР», — сказал он, подчеркнув, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски.