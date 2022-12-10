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00:17, 11 декабря 2022Мир

В Софии прошла запрещенная мэром акция в поддержку России

Sofia Globe: активисты в Болгарии провели акцию в поддержку РФ вопреки запрету мэра

Фото: Христо Владев / РИА Новости

В Софии, несмотря на запрет болгарских властей, прошла пророссийская акция, сообщило издание Sofia Globe.

Около здания парламента вопреки запрету собрались несколько десятков человек, которые размахивали российскими, болгарскими флагами. Позже люди направились в российский культурный центр, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия. Журналисты рассказали, что акцию устроили участники «гражданской ассоциации» — «Национальной гражданской инициативы за суверенитет Болгарии и других стран мира».

Издание уточнило, что распоряжение о запрете вышло на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Мэр столицы Болгарии Йорданка Фандукова запретила марш 10 декабря с официальным лозунгом «Мир, нейтралитет, суверенитет».

Ранее украинские активисты напали на блогеров, которые освещали акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже.

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Марина Совина
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