В Софии прошла запрещенная мэром акция в поддержку России

Sofia Globe: активисты в Болгарии провели акцию в поддержку РФ вопреки запрету мэра

В Софии, несмотря на запрет болгарских властей, прошла пророссийская акция, сообщило издание Sofia Globe.

Около здания парламента вопреки запрету собрались несколько десятков человек, которые размахивали российскими, болгарскими флагами. Позже люди направились в российский культурный центр, у здания дежурили несколько полицейских машин и жандармерия. Журналисты рассказали, что акцию устроили участники «гражданской ассоциации» — «Национальной гражданской инициативы за суверенитет Болгарии и других стран мира».

Издание уточнило, что распоряжение о запрете вышло на основе информации, полученной от государственного агентства по национальной безопасности. Мэр столицы Болгарии Йорданка Фандукова запретила марш 10 декабря с официальным лозунгом «Мир, нейтралитет, суверенитет».

Ранее украинские активисты напали на блогеров, которые освещали акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже.