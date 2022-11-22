В европейской стране напали на освещавших акции в поддержку Донбасса блогеров

Украинцы в Париже напали на блогеров, освещавших акцию в поддержку жителей Донбасса

Украинские активисты напали на блогеров, которые освещали акцию в поддержку жителей Донбасса в Париже. Одной блогерше из съемочной группы они нанесли удар по голове, передает РИА Новости со ссылкой на сестру пострадавшей.

По словам собеседницы агентства, на акцию в поддержку жителей Донбасса, проходившую 19 ноября в столице европейской страны, пришли украинские активисты, выкрикивавшие антироссийские лозунги.

«Мы встретили группу украинцев, двоих мужчин и трех женщин, которые остановили нас, потребовав, чтобы мы записали интервью с ними. Они начали говорить, что это немыслимо, что Франция разрешила проведение акции русских. Мы отметили, что это не пророссийская демонстрация, а акция в поддержку Донбасса, что их сильно разозлило», — рассказала она.

По словам женщины, украинцы начали вести себя агрессивно после того, как поняли, что блогеры не поддерживают Украину. Активисты утверждали, что «на Украине нет никаких проблем» и что страна «ничего не просила у Евросоюза». На это блогерша указала, что помощь Европы Украине значительна, а санкции против России влияют на повседневную жизнь европейцев.

Затем украинцы стали требовать удалить видеозаписи с ними. «Когда моя сестра вернулась, она тут же получила пинок ногой, а затем удар по голове», — сообщила собеседница агентства. Полиция остановила драку и потребовала, чтобы блогеры удалили видеосъемку.

Ранее сообщалось, что во Франции украинец напал со спины на россиянина и избежал проблем с полицией. Инцидент произошел на рынке курортного французского города Довиль. Группа украинцев напала на российскую семью оправдывая это своей национальностью.