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13:38, 27 октября 2022Путешествия

Во Франции украинец напал на россиянина со спины и избежал проблем с полицией

Компания украинцев напала на семью россиян на рынке во французском городе Довиль

Фото: Christian Hartmann / Reuters

На рынке курортного французского города Довиль компания украинцев напала на семью россиян и оправдала агрессию своей национальностью. Историей с РИА Новости поделилась гражданка России, проживающая во Франции.

Как рассказала Анастасия, к ней во Францию приехали погостить родители и брат — семья отправилась отдыхать на несколько дней в Довиль. На местном рыбном рынке их заметила компания украинцев из восьми человек, которые сначала настойчиво спрашивали у туристов, откуда они приехали, а потом включили громкую музыку и начали подпевать. Просьбы россиянки вести себя потише спровоцировали агрессивное поведение, а когда отец россиянки потребовал уважительного обращения с дочерью — произошел конфликт.

«Этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что вызовем полицию. И я действительно ее вызвала», — поделилась россиянка, уточнив, что нападавшему удалось избежать проблем со стражами порядка. Так, полицейские объяснили, что не будут задерживать украинца, так как у пострадавшего не было крови и перелома носа.

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По словам девушки, женщины из компании достали украинские паспорта и закричали: «Мы украинцы, а они — русские агрессоры!». Также украинцы потребовали у полицейских посадить семью россиян в тюрьму за их национальность. Анастасия с родными подали заявления в правоохранительные органы по поводу угроз по национальному признаку и физической агрессии. Отец девушки получил справку о потере дееспособности на шесть дней.

«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!"» — вспомнила детали инцидента россиянка.

Ранее в августе в Ларнаке украинка напала с ножом на россиянку, которая с группой соотечественников отмечала День российского флага около церкви. Отмечалось, что полиция Кипра зарегистрировала происшествие и освободила женщину до суда.

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Дарья Рыбак
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