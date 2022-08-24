Раскрыта судьба напавшей с ножом на россиянку на Кипре украинки

Полиция Ларнаки освободила до 19 сентября гражданку Украины, напавшую с ножом на россиянку

Полиция Кипра отпустила на свободу гражданку Украины, которая напала с ножом на россиянку, отмечавшую День российского флага в Ларнаке. О ее судьбе пишут «Известия».

Как подтвердили изданию в полиции Ларнаки, правоохранительные органы зарегистрировали происшествие, женщину освободили до суда.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале раскрыл, что суд над гражданкой Украины назначен на 19 сентября — до этой даты женщина может находиться на свободе.

«Впрочем, скрываться ей, скорее всего, не придется. Полиция Кипра склонна выходить на суд с общими обвинениями в бытовухе. "Это другое, понимать надо"», — раскритиковал действия полиции Примаков.

Инцидент с нападением произошел в Ларнаке в понедельник, 22 августа, во время празднования Дня российского флага. Сообщалось, что к группе россиян, которые собрались около церкви Фанеромени, подошла 55-летняя украинка с ножом в руках — предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.