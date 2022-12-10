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13:27, 10 декабря 2022Россия

В ДНР уничтожили американскую радиолокационную станцию

Минобороны отчиталось об уничтожении радиолокационной станции AN/TPQ-36 в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что американская станция находилась в районе населенного пункта Торское. Помимо этого, в другом населенном пункте ДНР, Северске, российские военнослужащие уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

12 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении двух радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 на Украине и в ДНР. Станции американского производства находились в районе населенных пунктов Лозовая в Харьковской области и в районе Зеленой Долины в Донецкой народной республике.

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Варвара Кошечкина
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