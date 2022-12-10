Турция заявила о готовности оказать поддержку для окончания конфликта на Украине

В Турции готовы оказать поддержку Москве и Киеву для завершения конфликта

В ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала Анкара заявила о готовности оказать поддержку Москве и Киеву для скорейшего окончания конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте турецкого дипведомства.

В заявлении подчеркивается, что Турция считает необходимым завершение вооруженного конфликта и возвращение к переговорам для поиска справедливого и устойчивого решения. Для реализации этих целей страна готова оказать необходимую поддержку России и Украине.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Переговоры запланированы на 11 декабря.