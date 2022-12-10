Ura.ru: офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что отряды ВСУ под Артемовском напоминают винегрет

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Ura.ru рассказал, что на Артемовском направлении отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящие из необученных солдат, военных регулярной армии и испуганных наемников, напоминают винегрет.

По его словам, украинская армия столкнулась с поступлением неквалифицированных военнослужащих, многие их которых никогда не держали в руках оружие.

«Сейчас там можно говорить, что такой винегрет из вооруженных сил, потому что разрозненные отряды. Там есть и иностранцы, и регулярные войска. Там всего хватает. Их пытаются на спех как-то укомплектовать. И вновь бросают в бой», — заявил Марочко, пояснив, что это негативно отражается на ведении боевых действий для ВСУ.

В конце ноября в Генштабе Украины сообщили, что подготовку за рубежом прошли свыше 14 тысяч бойцов ВСУ. Отмечалось, что базовую подготовку в соседних странах прошли 7600 военных страны, а еще 2900 на тот момент продолжали обучение.