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19:41, 10 декабря 2022Россия

Из-за обстрела Донецка ВСУ оказалась повреждена школа

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы при украинском обстреле

Фото: Rusian Defense Ministry Press Service / AP

При украинском обстреле Донецка в Ворошиловском районе оказалась повреждена школа. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Ворошиловского района в школе № 99 повреждены фасад и остекление», — написал он.

Помимо этого, в Ворошиловском районе Донецка сильные повреждения получил планетарий, сообщили ТАСС в администрации.

В субботу: 10 декабря, ВСУ также атаковали Донецк ракетами из РСЗО «Град». По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ракеты были выпущены по Киевскому району города.

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Анастасия Шейкина
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