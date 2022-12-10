Из-за обстрела Донецка ВСУ оказалась повреждена школа

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы при украинском обстреле

При украинском обстреле Донецка в Ворошиловском районе оказалась повреждена школа. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Ворошиловского района в школе № 99 повреждены фасад и остекление», — написал он.

Помимо этого, в Ворошиловском районе Донецка сильные повреждения получил планетарий, сообщили ТАСС в администрации.

В субботу: 10 декабря, ВСУ также атаковали Донецк ракетами из РСЗО «Град». По данным совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ракеты были выпущены по Киевскому району города.