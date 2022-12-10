Президент Сербии Вучич: слова Меркель о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Президент Сербии Александр Вучич подверг критике бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель из-за ее слов о том, что заключение Минских соглашений являлось попыткой дать Украине время. По его словам, после подобных заявлений необходимо пересмотреть свои взгляды на то, кому можно доверять, сообщает РИА Новости.

«Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Россию», — заявил сербский лидер.

Он отметил, что Запад намеренно тянул время для того, чтобы накачивать Украину вооружениями и оборудованием для того, чтобы та могла противостоять России. Вучич также признался, что удивлен тому, что у российских спецслужб не было данных по этому вопросу.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям подорвали доверие к потенциальным переговорам. Она также отметила, что рост отторжения европейцами украинских беженцев непременно приведет к детонации социального недовольства.