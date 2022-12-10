Зима поставила под угрозу энергосистему в Европе

Bloomberg: резкое похолодание поставило под угрозу энергосистему в Европе

Резкое похолодание на Европейском континенте поставило под угрозу энергосистему в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе.

«Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы», — говорится в статье.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию. При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий.