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21:43, 10 декабря 2022Мир

Зима поставила под угрозу энергосистему в Европе

Bloomberg: резкое похолодание поставило под угрозу энергосистему в Европе

Фото: Charles Platiau / Reuters

Резкое похолодание на Европейском континенте поставило под угрозу энергосистему в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе.

«Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы», — говорится в статье.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию. При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий.

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Марина Совина
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