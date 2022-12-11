В Минобороны заявили об отправке в зону СВО более 600 мобилизованных

Минобороны заявило об отправке в зону СВО более 600 мобилизованных после подготовки

После завершения подготовки в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО) были отправлены более 600 призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

«В подмосковном Ногинске состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан к местам выполнения задач в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что с военнослужащими проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской, а также по другим видам подготовки. Солдаты во время занятий осваивали использование современного вооружения и специальной военной техники, в том числе и беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны также рассказали, что во время проводов мобилизованных от руководства Московской и Калужской областей прозвучали слова благодарности, а также пожелания успешно выполнять поставленные задачи в зоне СВО.

Ранее мобилизованный россиянин с позывным Калмык записал видео в центре боевой подготовки в зоне проведения специальной военной операции.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.