Мобилизованный стрелок показал учения в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало видео мобилизованного стрелка с учений в зоне СВО

Мобилизованный россиянин с позывным Калмык записал видео в центре боевой подготовки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео от первого лица публикует Telegram-канал Минобороны России.

Военнослужащий начинает видео с рассказа о себе: он был призван на службу в Ростовской области, на учениях находится около месяца. Затем он показывает большое открытое поле, на котором будут проходить боевые стрельбы. Перед этим Калмык говорит, что солдатам обязательно надеть каску.

Ранее Минобороны России показало на видео тренировку морских пехотинцев Балтийского флота. Видно, как морпехи преодолевают полосу препятствий в полной амуниции, попутно ведя огонь из стрелкового оружия. Всего бойцам нужно было преодолеть рвы с водой, разрушенные здания, подземные туннели, условно заминированные участки местности.