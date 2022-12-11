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20:35, 11 декабря 2022Мир

Турция прекратила интенсивные обстрелы северных районов Сирии

«Аль-Ватан»: Турция прекратила интенсивные обстрелы приграничных районов на севере Сирии

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция прекратила интенсивные обстрелы приграничных районов на севере Сирии, в провинции Алеппо. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан» со ссылкой на местные источники.

По информации издания, на линии соприкосновения между турецкими и сирийскими войсками установилось напряженное затишье после приостановки артиллерийского огня со стороны Турции. Уточняется, что турецкая сторона периодически наносит удары по курдским позициям.

Источники газеты уточнили, что для атак используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak заявила, что Вашингтон продолжает вооружать силы Рабочей партии Курдистана в районах, где Анкара собирается проводить наземную военную операцию.

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Никита Абрамов
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