В Турции обвинили США в вооружении курдов в районе военной операции Анкары

Yeni Şafak: США вооружили курдских боевиков в районе проведения Турцией военной операции

Вашингтон продолжает вооружать силы Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах, где Анкара собирается проводить наземную военную операцию. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Издание отмечает, что американские солдаты возобновили совместное с курдскими формированиями патрулирование на севере Сирии. «США, обучающие террористов, предприняли еще один шаг. Объявив о возобновлении патрулирования с РПК, США также направили террористической организации послание: "Мы с вами!"» — пишет газета.

Сообщается, что РПК направила не менее 100 боевиков в Айн-Иссу и около 30 — в деревню Аль-Челебие, где планируется наступление Турции. По данным издания, организация проводит мобилизацию на северо-востоке Сирии.

Автор материала также указал, что РПК при помощи Вашингтона перебросила тяжелое вооружение в Дырбесие, чтобы отразить возможную атаку турецких войск. «Из отчетов также стало известно, что РПК завозит в школу вблизи турецкой границы оружие и боеприпасы, а в деревне Мухсенли в Манбидже было установлено большое количество мин», — говорится в материале Yeni Şafak.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США проявить понимание в преддверии возможной военной операции Анкары в Сирии. Просьба прозвучала после того, как Вашингтон раскритиковал турецкие власти за подготовку к боевым действиям.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку, а также о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.