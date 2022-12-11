Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:08, 11 декабря 2022Экономика

Бизнесу России посоветовали действовать агрессивнее для продвижения в Африке

Посол ЮАР Макетука посоветовал бизнесу РФ действовать агрессивнее для продвижения в Африке

Фото: Unsplash.com

Посол Южно-Африканской республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука посоветовал российскому бизнесу действовать агрессивнее для продвижения в Африке. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия и российский бизнес недостаточно агрессивные, им нужно быть инициативнее», — указал дипломат.

По его словам, Турция в силу своего более настойчивого поведения может обойти Россию в торговле с Африканским континентом. Однако ЮАР продолжает работать и с российскими представителями.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что Лондон хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, в связи с чем займется разработкой долгосрочных стратегий развития отношений с ними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В России начали выявлять незаконных майнеров
Бизнесу России посоветовали действовать агрессивнее для продвижения в Африке
В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ
От тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова
Назван порядок действий при промокании ног в лесу
Власти Абхазии прокомментировали попытки открыть «фронт» против РФ в Грузии
Британский боксер рассказал о помощи Усика перед боем с Бетербиевым
Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ
Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.