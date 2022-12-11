Бизнесу России посоветовали действовать агрессивнее для продвижения в Африке

Посол ЮАР Макетука посоветовал бизнесу РФ действовать агрессивнее для продвижения в Африке

Посол Южно-Африканской республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука посоветовал российскому бизнесу действовать агрессивнее для продвижения в Африке. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия и российский бизнес недостаточно агрессивные, им нужно быть инициативнее», — указал дипломат.

По его словам, Турция в силу своего более настойчивого поведения может обойти Россию в торговле с Африканским континентом. Однако ЮАР продолжает работать и с российскими представителями.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что Лондон хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, в связи с чем займется разработкой долгосрочных стратегий развития отношений с ними.

