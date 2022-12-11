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08:36, 11 декабря 2022Россия

В ДНР назвали число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки

Штаб теробороны ДНР: один мирный житель погиб, трое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Штаб территориальной обороны ДНР с своем Telegram-аккаунте назвал число мирных жителей, которые погибли и пострадали из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Отмечается, что один человек стал жертвой атак со стороны украинских солдат, еще трое были ранены.

«За минувшие сутки, с 08:00 10 декабря до 08:00 11 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения», — сказано в сообщении.

Ранее командир минометного взвода с позывным «Идель» сообщил, что российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на запорожской линии уничтожила командный пункт украинских солдат и нанесла огневое поражение скоплению техники противника.

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Марина Совина
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