Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ

Командир минометного взвода с позывным «Идель» заявил об уничтожении командного пункта ВСУ

Командир минометного взвода с позывным «Идель» заявил, что российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на запорожской линии уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесла огневое поражение скоплению техники противника, передает РИА Новости.

Военный рассказал, что батарея выдвинулась в район, получив приказ об уничтожении противника. Целью ударов стал командный пункт. По словам командира взвода, засечку провели посредством квадрокоптера.

«Соответственно, [по координатам] находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до 10 человек и две единицы техники… Нас корректировали, с третьей мины и мы положили туда 20 снарядов», — заключил он.

Ранее Минобороны России показало кадры удара минометчиков по диверсантам ВСУ. Военные проводили рейд в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.