Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 11 декабря 2022Россия

Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ

Командир минометного взвода с позывным «Идель» заявил об уничтожении командного пункта ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командир минометного взвода с позывным «Идель» заявил, что российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на запорожской линии уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесла огневое поражение скоплению техники противника, передает РИА Новости.

Военный рассказал, что батарея выдвинулась в район, получив приказ об уничтожении противника. Целью ударов стал командный пункт. По словам командира взвода, засечку провели посредством квадрокоптера.

«Соответственно, [по координатам] находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до 10 человек и две единицы техники… Нас корректировали, с третьей мины и мы положили туда 20 снарядов», — заключил он.

Ранее Минобороны России показало кадры удара минометчиков по диверсантам ВСУ. Военные проводили рейд в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В ЛНР рассказали о разрушениях от обстрела Сватово со стороны ВСУ
От тяжелой болезни умерла свидетельница убийства певца Игоря Талькова
Назван порядок действий при промокании ног в лесу
Власти Абхазии прокомментировали попытки открыть «фронт» против РФ в Грузии
Британский боксер рассказал о помощи Усика перед боем с Бетербиевым
Российские минометчики заявили об уничтожении командного пункта ВСУ
Лавров отверг политические игры в идее создания газового союза нет
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.