В российском регионе произошло смертельное ДТП

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, погиб один человек

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Водитель легкового автомобиля, совершая обгон впереди идущего транспорта, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом. В автобусе находились 27 пассажиров.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали девять пассажиров автобуса. В настоящий момент прокуратура российского региона выясняет все обстоятельства произошедшего. Также отмечается, что пострадавшим в смертельной аварии была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись два автобуса. Авария произошла на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг. В результате ДТП пострадали пять человек — четыре пассажира и водитель автобуса ПАЗ.