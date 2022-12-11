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20:30, 11 декабря 2022Россия

В российском регионе произошло смертельное ДТП

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, погиб один человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Водитель легкового автомобиля, совершая обгон впереди идущего транспорта, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом. В автобусе находились 27 пассажиров.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали девять пассажиров автобуса. В настоящий момент прокуратура российского региона выясняет все обстоятельства произошедшего. Также отмечается, что пострадавшим в смертельной аварии была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись два автобуса. Авария произошла на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг. В результате ДТП пострадали пять человек — четыре пассажира и водитель автобуса ПАЗ.

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Олег Давыдов
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