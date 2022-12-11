Непристойную гирлянду с Зеленским и Пугачевой убрали с елки в Твери

В Твери с елки убрали гирлянду с президентами стран мира и уехавшими из России артистами

Гирлянду с президентами стран мира и уехавшими из России артистами убрали с елки в Твери, рассказали в пресс-службе администрации города. Непристойная гирлянда, на которой, в частности, были изображены президент Украины Владимир Зеленский и певица Алла Пугачева, не провисела на елке и часа, сообщает РБК.

Елка, о которой идет речь, располагается в Центральном районе города рядом с администрацией. «Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района», — уточнили в пресс-службе администрации.

Фотографии гирлянды опубликовал 10 декабря Telegram-канал «Закрой за мной Тверь». Она представляла собой ленту с бумажными человечками с фотографиями реальных людей на месте лиц. Авторы гирлянды изобразили на ленте артистов Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона. На мужских фигурках был изображен мужской половой орган, тверичам предлагалось «что-нибудь оторвать» у фигурок.

Ранее сообщалось, что в Риме рождественская елка, гирлянды которой питаются от возобновляемой энергии, спровоцировала скандал. Солнечные батареи показались горожанам уродливыми и неуместными для размещения на признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО площади.