Медведев заявил, что Россия нарастит производство средств поражения из-за врагов в Европе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги Москвы находятся в Европе, Северной Америке, Японии и Австралии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев рассказал, что враги России «окопались не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест». Поэтому Москва нарастит производство наиболее мощных средств поражения, включая те, что базируются на новых принципах.

Зампред российского Совбеза добавил, что «псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной» рассказывают, что их враг расположен в границах России — от Запада до Владивостока.

Ранее Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе». Однако в России, по его словам, «много героев с большой буквы», которыми гордятся и с которых берут пример.