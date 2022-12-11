Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 11 декабря 2022Россия

Медведев перечислил места нахождения врагов России

Зампред Совбеза Медведев заявил, что враги России «окопались» в Европе, Японии, Австралии

Фото: Unsplash

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги Москвы «окопались» не только на Украине, но и в Европе, Японии и Австралии. Места нахождения неприятелей России политик перечислил в своем Telegram-канале.

По словам бывшего президента России, враги Москвы находятся в ряде «присягнувших современным нацистам мест». Помимо вышеперечисленных стран таковыми он считает также Новую Зеландию и страны Северной Америки.

«Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии», — написал Медведев, намекая на Украину.

Ранее Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе». Однако в России, по его словам, «много героев с большой буквы», которыми гордятся и с которых берут пример.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев перечислил места нахождения врагов России
Валерия объяснила появление своих откровенных фото в мужском журнале
Соперник Анкалаева после ничьей призвал отдать россиянину пояс UFC
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов
Парламент Южной Кореи поддержал отставку главы МВД после давки в Сеуле
Стало известно о трех перестрелках на севере Косова
Анкалаев пригрозил уйти из UFC после ничьей в титульном поединке
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Российские военные рассказали о встрече с иностранными наемниками в зоне СВО
Американский школьник выиграл бой на турнире UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.