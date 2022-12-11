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04:24, 11 декабря 2022Мир

Украинские беженцы подняли бунт в Хорватии

Jutarnji list: украинские беженцы подняли бунт в Хорватии и отказались переезжать

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии, выступили против планов властей переселить их в другое место пишет Jutarnji list.

По словам автора статьи, украинцы подняли бунт, из-за чего ситуация с беженцами в городе превратилась в «настоящую драму». Граждане Украины сначала жили в местном отеле «Пицок». Они рассказали, что получили от руководства города извещение. В нем говорилось, что украинцев планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, который находится в 22 километрах от Джурджеваца.

Администрация устроила открытый тендер на размещение беженцев, в котором победил отель из Копривницы. Владелец «Пицока» заявку на участие не подавал. Несмотря на это, украинцы отказались уезжать из гостиницы. Они объяснили это тем, что нашли в городе работу, а также устроили детей в школы и детские сады. Было решено, что размещенных в Джурджеваце беженцев трогать в ближайшее время не будут.

Ранее украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт.

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Марина Совина
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