Jutarnji list: украинские беженцы подняли бунт в Хорватии и отказались переезжать

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии, выступили против планов властей переселить их в другое место пишет Jutarnji list.

По словам автора статьи, украинцы подняли бунт, из-за чего ситуация с беженцами в городе превратилась в «настоящую драму». Граждане Украины сначала жили в местном отеле «Пицок». Они рассказали, что получили от руководства города извещение. В нем говорилось, что украинцев планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, который находится в 22 километрах от Джурджеваца.

Администрация устроила открытый тендер на размещение беженцев, в котором победил отель из Копривницы. Владелец «Пицока» заявку на участие не подавал. Несмотря на это, украинцы отказались уезжать из гостиницы. Они объяснили это тем, что нашли в городе работу, а также устроили детей в школы и детские сады. Было решено, что размещенных в Джурджеваце беженцев трогать в ближайшее время не будут.

Ранее украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт.