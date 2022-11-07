Украинских беженцев возмутили условия проживания в европейской стране

bTV: прибывших в Болгарию беженцев с Украины возмутили условия жизни в буферном центре

Украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт. Об этом сообщает болгарский телеканал bTV.

Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, прибыла в европейскую страну около недели назад. Беженцы «выразили протест» из-за размещения в металлических бытовках и пожаловались на «некомфортные» условия проживания. По их словам, им обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там.

По информации телеканала, украинцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. Глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся в буферном центре до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения.

Недовольство со стороны беженцев

Трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей. Как рассказал 18-летний украинец Роман, работающий в Гливице, с иностранцев работодатели высчитывали деньги за обеденный перерыв, хотя зарплата и так невелика: в час платят 15-16 злотых, за день выходит около 160 (1800 рублей). За 300 злотых в месяц работникам предоставляется общежитие с условиями на этаже, в комнате на четверых только койка.

В Британии беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. Им приходится регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены жить в жилых помещениям, предназначенных для одного человека. В таких условиях оказываются в том числе семьи с детьми.

В свою очередь, украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался, что статус временного резидента в Канаде, из-за которого он не может найти достойную работу, «причиняет ему боль». По словам мужчины, для устройства на работу, несмотря на финансовую поддержку от правительства Канады, необходимо больше ресурсов.

Кроме того, беженцы отмечают резко выросшую стоимость жизни. По их словам, на Украине у них меньше затрат приходится на аренду, дом, еду и одежду.

Терпение на исходе

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии зарегистрированы более одного миллиона беженцев с Украины. Для их поддержки в этом году германские власти выделят дополнительно 1,5 миллиарда евро.

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в ФРГ и обратно», когда мигранты въезжают в страну, получают пособие и уезжают с деньгами домой.

Проблема становится все хуже, более миллиона беженцев буквально «доят» государство Фридрих Мерц глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС)

Жители Польши недовольны из-за льгот для украинских беженцев. Польские социологи опубликовали доклад, в котором отметили, что поляки потеряли приоритет в доступе к льготам и к государственным услугам (здравоохранение, образование). При этом украинские беженцы в Польше «получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту».

Польша уже потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов). По данным МВД страны, из фонда помощи беженцам потрачено 4,1 миллиарда злотых — это расходы на пособия, транспорт, проживание и питание. Кроме того, существуют социальные и семейные льготы, они включают в себя пособия в размере 300 злотых на каждого украинца или 500 злотых на взрослого с ребенком.

Правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты, и на этом фоне решило ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Их обязуют покрывать часть расходов на собственное содержание и ограничат доступ к социальным пособиям.