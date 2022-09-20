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Трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше

«Страна.ua»: трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Marcus Brandt/ Globallookpress.com

Трудовые мигранты с Украины пожаловались на тяжелые условия труда в Польше и несправедливое отношение работодателей, которое провоцирует конфликты между украинцами и поляками. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как рассказал 18-летний украинец Роман, работающий в Гливице, недавно сотрудники его предприятия устроили забастовку и не выходили на работу два дня, после чего руководство отказалось от дискриминации.

Молодой человек уточнил, что с иностранцев работодатели высчитывали деньги за обеденный перерыв, хотя зарплата и так невелика: в час платят 15-16 злотых, за день выходит около 160 (1800 рублей). Многие готовы работать по 15 часов и в выходные, чтобы заработать больше. Мигрантам не доплачивают за переработки и ночные смены.

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За 300 злотых в месяц работникам предоставляется общежитие с условиями на этаже, в комнате на четверых только койка, пишет издание. Украинка Галина рассказала, что денег хватает только на то, чтобы выжить.

После притока соотечественников и без того низкая оплата труда стала еще меньше. Киевлянка Татьяна отметила, что сейчас за мойку окон предлагают восемь злотых в час, хотя раньше платили 12.

Украинцы пожаловались на отношение коллег-поляков, которые считают их «штрейкбрехерами», готовыми работать за меньшие деньги, чем местные жители.

«Часто увольняют, если начинаешь возмущаться. Говорят: "Таких, как ты, очередь стоит". Поэтому люди боятся открыто выступать против работодателя», — добавила работающая в Варшаве уроженка Киева Лилия.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии. По данным The Independent, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинских семей, в том числе с детьми, вынуждены занимать жилые помещения, рассчитанные на одного человека.

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Марина Совина
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