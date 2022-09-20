Украинские беженцы устроили забастовки на заводах в Польше

Украинские беженцы протестуют против нарушения трудовых прав на польских заводах

Украинские беженцы начали устраивать забастовки на польских заводах против нарушениях их трудовых прав, пишет «Страна.ua».

В частности, протестные акции прошли на заводе по производству новогодних украшений в городе Гливице, рассказал изданию 18-летний Роман, который работает на предприятии. По его словам, украинцы не раз высказывали возмущения из-за того, что работодатель высчитывает с них деньги за обеденный перерыв, в то время как для поляков подобные «санкции» не применяются.

«Людей возмутил "дискриминационный" подход со стороны администрации. Поэтому два дня украинцы отказывались работать», — рассказал молодой человек, добавив, что тяжелые условия и «несправедливая», по мнению работников, оплата труда провоцирует конфликтные ситуации с работодателями, что нередко приводит к забастовкам.

Авторы публикации отметили, что многие украинские беженцы жалуются на невысокие зарплаты и тяжелые условия труда. При этом на некоторых предприятиях гражданам Украины платят меньше, чем полякам на аналогичных должностях.

«Все легкие процессы уже заняты поляками. Я вышла на работу на один день, и это все, на что меня хватило. А когда была забастовка, то руководство сказало митингующим: не хотите работать на таких условиях, придет украинец, и будет работать», — рассказала Ольга Кобызева.

В польских профсоюзах изданию подтвердили проблему трудовой эксплуатации украинцев. «Некоторые работодатели и агентства по трудоустройству в двух миллионах украинских беженцев видят дешевую рабочую силу и используют войну и миграционный кризис против тех мигрантов, которые работают на них в течение длительного времени», — отметил эксперт Центра миграционных исследований Игнаций Юзвяк.

По его словам, главными проблемами украинцев являются трудоустройство без трудового договора, нелегальная работа, ненормированный трудовой день, задержки зарплаты и отказ работодателей выплачивать заработанные деньги.

Ранее немцы пожаловались, что приехавшие в страну украинские беженцы постоянно хамят сотрудникам местных благотворительных организаций.