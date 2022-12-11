Косовские сербы решили ночевать на баррикадах на севере края

«Вечерне новости» сообщили о планах косовских сербов ночевать на баррикадах на севере края

Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, пишет сербское издание «Вечерне новости».

Журналисты напомнили, что косовские сербы установили баррикады на трассах из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Как уточнили источники, в поселке Рударе около Звечана установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. «Люди полны решимости провести ночь на баррикадах», — сообщило издание о планах косовских сербов.

Баррикады на данный момент установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.

Вечером в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы.