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01:17, 11 декабря 2022Мир

Косовские сербы решили ночевать на баррикадах на севере края

«Вечерне новости» сообщили о планах косовских сербов ночевать на баррикадах на севере края

Фото: Reuters

Косовские сербы расставляют палатки, чтобы ночевать на баррикадах на севере края, пишет сербское издание «Вечерне новости».

Журналисты напомнили, что косовские сербы установили баррикады на трассах из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Как уточнили источники, в поселке Рударе около Звечана установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. «Люди полны решимости провести ночь на баррикадах», — сообщило издание о планах косовских сербов.

Баррикады на данный момент установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, трассы перекрыты грузовиками и строительной техникой.

Вечером в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы.

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Марина Совина
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