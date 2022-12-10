Взрывы и стрельба раздались на севере непризнанного Косова

В Сербии сообщили о взрывах и стрельбе на севере непризнанного Косова

Звуки взрывов и стрельбы раздаются на севере Косова, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Как уточнил источник, в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась неподалеку от города Зубин-Поток. «Перекрыта дорога в двух местах на пути к административному перекрестку Яринье», — подчеркнул корреспондент.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя происшествия, уточнил, что у него нет информации о крупных столкновениях. «В двух местах в районе Зубин-Потока установлены баррикады, но люди сделали это по собственной инициативе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.