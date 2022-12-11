Полномочия замглавы Европарламента приостановили из-за коррупции вокруг ЧМ-2022

Глава Европарламента приостановила вице-президента Кайли из-за коррупции вокруг ЧМ-2022

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола приостановила полномочия вице-президента ЕП Евы Кайли, которая подозревается в коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022. Об этом сообщает Reuters.

«В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли», — заявили в Европарламенте.

Ранее Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных. Также был задержан партнер Кайли.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.