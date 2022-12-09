Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Замглавы Европарламента Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре

Замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных, ее доставили для допроса полицией. Также задержан партнер Кайли.

Ранее прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. В резиденции экс-депутата было найдено 500 тысяч евро наличными.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября. Финальный матч состоится 18 декабря. Сборная России пропускает мундиаль из-за санкций Международной федерации футбола. Действующим победителем турнира является сборная Франции.