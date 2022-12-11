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12:41, 11 декабря 2022Среда обитания

Жители 13 районов российского региона остались без света из-за ледяного дождя

В Нижегородской области жители 13 районов остались без света из-за ледяного дождя

Фото: Shutterstock

Жители 13 районов Нижегородской области остались без света из-за начавшегося ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр и Приволжье».

«Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через ноль градусов, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад», — уточнили в компании.

От непогоды наиболее пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы. Число населенных пунктов региона, а также проживающих в них граждан, которые остались без электроснабжения, не уточняется.

Специалисты «Нижновэнерго» работают в круглосуточном режиме для восстановления подачи электроэнергии в этих районах.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Курской области, где почти 18 тысяч жителей остались без электричества из-за ледяного дождя и ветра. Из-за погодных условий все коммунальные службы привели в режим повышенной готовности.

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Никита Абрамов
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