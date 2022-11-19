Почти 18 тысяч россиян остались без электричества из-за ледяного дождя

Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя

Почти 18 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за ледяного дождя, об этом сообщается на официальном сайте администрации российского региона.

«Непогода привела к нарушению электроснабжения. Из-за ледяного дождя и ветра произошли отключения линий электропередачи в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском, Беловском районах. Без света остались более 17 800 жителей», — говорится в сообщении по итогам заседания регионального штаба.

Из-за неблагоприятных погодных условий все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, над устранением последствий, таких как обрывы, обледенение проводов и падение обледеневших деревьев, работают 74 бригады филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».

В регионе сохраняется проблема обледенения контактной сети электротранспорта, работы продлятся всю ночь, ожидается дальнейшее понижение температуры. Местных жителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и убрать с дороги припаркованные автомобили, чтобы не мешать технике.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал сильные морозы в ряде регионов России. Он уточнил, что самое сильное падение температуры будет в Таймырском районе Красноярского края, где термометр достигнет отметки в минус 45 градусов и ниже.

