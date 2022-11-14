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07:35, 14 ноября 2022Россия

Жителей ряда регионов России предупредили об аномальных морозах до 45 градусов

Вильфанд предупредил россиян о морозах до 45 градусов и аномалиях в ближайшие дни

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Сильные морозы ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, на севере Уральского федерального округа резко снижается температура. Во вторник и среду, 15 и 16 ноября, в Челябинской, Курганской, Свердловской областях морозы будут до 19-22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до минус 29-30 градусов. Кроме того, заметно похолодает в Северо-Западном федеральном округе.

Со вторника в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми температура снизится до 25-29 градусов мороза. «Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов», — предупредил синоптик.

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Жителей Красноярского края также в ближайшие дни ожидают морозы. Так, в Туруханском районе столбики термометров покажут до 30-35 градусов мороза, в Таймырском районе — до минус 45 градусов и ниже.

Ранее Вильфанд рассказал, что в среду, 16 ноября, в Москве наступит зима.

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Марина Совина
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