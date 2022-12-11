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09:54, 11 декабря 2022Бывший СССР

На Украине похоронили сына главы украинских националистов Шухевича

Во Львове похоронили скончавшегося на 90-м году жизни сына главы ОУН и УПА Юрия Шухевича

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Во Львове похоронили сына главы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещенные в России экстремистские организации) Юрия Шухевича. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

В своем посте глава города отметил, что «Украина попрощалась со своим героем».

22 ноября Шухевич скончался в Германии на 90-м году жизни. Там он проходил лечение.

Юрий Шухевич — советский диссидент и политзаключенный, отбыл в местах лишения свободы в общей сложности 34 года из-за деятельности его отца, командира карательного батальона Вермахта «Нахтигаль» и главы УПА Романа Шухевича. Также сам вел антисоветскую деятельность. В 2006 году был признан героем Украины.

После событий 2014 года был избран в Верховную Раду от Радикальной партии Украины, был одним из авторов инициативы о разрыве дипломатических отношений с Россией, высказывался в поддержку силового варианта решения конфликта с народными республиками Донбасса.

Роман Шухевич возглавлял националистическую организацию ОУН, которая существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Елизавета Новикова
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