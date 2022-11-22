В Германии умер сын главы украинских националистов Шухевича

В Германии на 90-м году жизни скончался сын главы ОУН и УПА Юрий Шухевич

На 90-м году жизни скончался сын главы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещенные в России экстремистские организации) Юрий Шухевич. На момент смерти он находился в Германии на лечении, сообщает УНИАН.

Юрий Шухевич — советский диссидент и политзаключённый, отбыл в местах лишения свободы в общей сложности около 30 лет из-за деятельности его отца, командира карательного батальона Вермахта «Нахтигаль» и главы УПА Романа Шухевича. В 2006 году был признан героем Украины.

После событий 2014 года был избран в Верховную раду от Радикальной партии Украины, был одним из авторов инициативы о разрыве дипломатических отношений с Россией.

