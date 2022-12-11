Последствия ДТП с груженной мандаринами фурой на трассе в России попали на видео

На трассе М-5 под Челябинском из груженной цитрусами фуры после ДТП высыпались мандарины

Последствия ДТП с груженной мандаринами фурой на трассе М-5 в Челябинской области попали на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как автомобилисты объезжают валяющиеся на дороги сотни мандаринов. Также в кадр попал лежащий на земле грузовик, из которого высыпались цитрусовые.

Как уточняет издание 74.ru, авария произошла на 1838-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель большегруза Volvo врезался в стоящий КАМАЗ. В кузове одной из машин находились фрукты.

Сейчас на месте работают два экипажа ДПС, перекрыты две полосы дороги. Никто из водителей не пострадал.