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02:29, 11 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасном способе согреться на морозе

Нарколог Шуров предупредил, что на морозе нельзя согреться алкоголем, это опасно

Фото: Unsplash.com

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров предупредил россиян об опасности способа согреться на морозе путем употребления алкоголем. По его словам, миф о том, что спиртное поможет в холодное время года, не соответствует действительности, такие действия опасны для здоровья, передает радио Sputnik.

«Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман. Советы типа "выпей и согрейся" — они убийственные. Очень много людей так погибло», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что спиртное работает в две фазы, в первой расширяются сосуды, приходит ощущение тепла, однако в это время организм не согревается, а теряет его. Вторая фаза — это сильнейший спазм сосудов, когда существует риск обморожений или потери сознания.

Кроме того, после употребления алкоголя человек плохо оценивает ситуацию, может уснуть в сугробе, не ощущая боли, и замерзнуть насмерть, добавил Шуров.

Врач объяснил, что единственный способ защититься от мороза — это найти теплое место и согреться, остальные являются обманчивыми, а спиртное вредно для здоровья в любое время года.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова дала советы, как защитить глава в морозы. По ее словам, солнцезащитные очки и увлажняющие препараты помогут избежать проблем с глазами зимой.

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Марина Совина
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