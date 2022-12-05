Врач подсказала способы защитить глаза в холода

Офтальмолог Шилова: увлажняющие препараты и очки помогут избежать зимой проблем с глазами

Солнцезащитные очки и увлажняющие препараты помогут избежать проблем с глазами зимой, рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. Способы защитить глаза в холода она подсказала в беседе с News.ru.

Врач посоветовала перед выходом на мороз пользоваться противоаллергическими каплями, чтобы глаза не слезились, а в солнечную погоду желательно надевать солнцезащитные очки. «Глазные травмы из-за ультрафиолетового солнечного излучения характерны не только летом, но и зимой. Ультрафиолетовые лучи повреждают глазную поверхность, поэтому в яркие солнечные дни лучше пользоваться солнцезащитными очками», — объяснила она.

Если после входа с мороза в теплое помещение из-за скачка температур подсыхает слизистая оболочка и возникает синдром сухого глаза, Шилова рекомендовала использовать увлажняющие капли. «Когда человек выходит на мороз, травмируется наружная эпителиальная стенка, возникает синдром сухого глаза. Он может быть довольно стойким и вызывать неприятные ощущения, с ним обязательно боремся увлажнением», — отметила Шилова.

Кроме того, по словам офтальмолога, в сильные морозы лучше отказаться от использования контактных линз, поскольку таким образом можно повредить поверхность глаза, что может привести к заражению вирусной или бактериальной инфекцией.

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