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06:30, 1 декабря 2022Забота о себе

Врач назвал причины развития инвалидности по зрению

Офтальмолог Егоров: снижение зрительных функций может привести к инвалидности

Фото: Shutterstock

Существенное снижение зрительных функций может привести к инвалидности, рассказал заведующий отделением офтальмологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы Алексей Егоров. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал причины появления недуга.

Группы инвалидности

При оформлении инвалидности по зрению используются определенные критерии по остроте зрения и сужению границ полей зрения, поделился офтальмолог.

«Так, согласно приказу Министерства труда и социального развития РФ от 27 августа 2019 года № 585н, первую группу, самый тяжелый тип инвалидности, могут получить полностью незрячие люди или если хотя бы один глаз видит до 0,04. Норма у здорового человека 1,0. При этом двустороннее сужение полей зрения может быть до 10 градусов — норма у здорового человека 55-90 в разных меридианах», — сообщил Егоров.

При первой группе инвалидности человек не способен к нормальной деятельности без посторонней помощи

Алексей Егоровврач-офтальмолог

Вторую группу получают люди с остротой зрения лучшего видящего глаза 0,05-0,1 и двусторонним сужением полей зрения до 20 градусов. Люди данной группы инвалидности могут осуществлять рабочую деятельность и в принципе жить без посторонней помощи, отметил врач.

К третьей группе относятся люди с остротой зрения 0,1-0,3 и односторонним сужением полей зрения до 40 градусов.

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Причины развития инвалидности

«К инвалидности по зрению могут привести такие заболевания, как глаукома, дистрофические заболевания сетчатки, атрофия зрительного нерва, аномалии развития и другие», — обратил внимание Егоров.

Чтобы этого не допустить, по его словам, следует вести динамическое наблюдение у офтальмолога. Для этого стоит посещать врача раз в год, а при необходимости еще чаще.

«Если у пациента уже есть диагноз, который может привести к инвалидности, то он должен более тщательно подходить к своему здоровью, регулярно посещать офтальмолога и соблюдать все рекомендации, которые ему дает лечащий врач», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в России разработали приложение, позволяющее незрячим смотреть фильмы.

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Екатерина Смирная
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