В зоне спецоперации погиб 20-летний контрактник

В зоне спецоперации погиб 20-летний военнослужащий по контракту из Петербурга

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий по контракту, выпускник школы № 368 Санкт-Петербурга Александр Андреев. Об этом сообщается в группе администрации учебного заведения во «ВКонтакте».

«18 октября в боях под Херсоном погиб выпускник нашей школы, Андреев Александр Игоревич. 11 "А" (2019-2020 учебный год)», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что молодой человек с самого начала СВО хотел защищать родину. Летом 2022 он пошел служить и добился того, чтобы его зачислили в Псковскую 76 дивизию ВДВ.

«17 октября ребята приняли тяжелый бой. Когда у товарища заклинило автомат, Александр стал прикрывать товарища огнем, далее сам пошел в атаку на позиции противника, что способствовало дальнейшему продвижению десантников», — объяснили в администрации.

На следующий день Александр погиб — наблюдательный пост, где он находился, подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб 55-летний многодетный отец из Новоуральска Свердловской области Валерий Парфирьев. У россиянина остались жена и трое сыновей.