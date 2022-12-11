Пушилин уволил главу Дебальцева

Врио главы ДНР Пушилин освободил главу администрации Дебальцева Захаревича от должности

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уволил мэра Дебальцева Игоря Захаревича после критики за подготовку к отопительному сезону. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте врио главы региона.

В тексте документа отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с воскресенья, 11 декабря 2022 года.

В начале декабря Пушилин раскритиковал подготовку к отопительному сезону в городе Светлодарске, который находится в административном подчинении Дебальцева, и рассказал о выявленных нарушениях. Также, обратил внимание врио главы ДНР, в городских пунктах обогрева «царит антисанитария». Пушилин наказал исправить ситуацию главе Дебальцева Игорю Захаревичу и добавил, что за исполнением поручения будет следить лично.

В сентябре Пушилин назначил Эдуарда Осипова министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной республики.