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17:52, 11 декабря 2022Россия

Пушилин уволил главу Дебальцева

Врио главы ДНР Пушилин освободил главу администрации Дебальцева Захаревича от должности

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уволил мэра Дебальцева Игоря Захаревича после критики за подготовку к отопительному сезону. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте врио главы региона.

В тексте документа отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с воскресенья, 11 декабря 2022 года.

В начале декабря Пушилин раскритиковал подготовку к отопительному сезону в городе Светлодарске, который находится в административном подчинении Дебальцева, и рассказал о выявленных нарушениях. Также, обратил внимание врио главы ДНР, в городских пунктах обогрева «царит антисанитария». Пушилин наказал исправить ситуацию главе Дебальцева Игорю Захаревичу и добавил, что за исполнением поручения будет следить лично.

В сентябре Пушилин назначил Эдуарда Осипова министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной республики.

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Варвара Кошечкина
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