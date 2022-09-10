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Глава ДНР назначил министра строительства и ЖКХ республики

Глава ДНР Пушилин назначил Эдуарда Осипова министром строительства и ЖКХ республики

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной республики (ДНР) назначен Эдуард Осипов. Соответствующий указ в субботу, 10 сентября, опубликовал глава республики Денис Пушилин на своем сайте.

Документ вступил в силу с момента подписания 9 сентября.

Ранее сразу несколько Telegram-каналов сообщили о грядущих о перестановках в правительствах в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР. По данным блогера Юрия Подоляка, российские чиновники «продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий» Херсона и Запорожья.

2 июля Денис Пушилин объявил, что на министерские должности республики будут назначены российские управленцы. Глава ДНР аргументировал это решение желанием скорейшего перехода в российское правовое поле.

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Константин Лысяков
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