В Херсоне, Харькове и Запорожье анонсировали перестановки в правительстве

В Херсоне, Харькове, Запорожье, ЛНР и ДНР анонсировали новые назначения в правительстве

В Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) анонсированы назначения в правительстве. Новые сообщения появились в Telegram-каналах блогера Юрия Подоляка, «Соловьев Live», а также «Mash на Донбассе».

По данным Подоляка, российские чиновники «продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий» Херсона и Запорожья. Первым заместителем главы области по безопасности назначен Алексей Катериничев. Заместителем председателя правительства и министром промышленности Херсонской области станет Семен Машкауцан. Министром финансов в Херсонской области станет Евгений Немтинов.

Заместителем председателя совета министров Запорожской области по социальным вопросам Алексей Лысов. Председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов.

По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Уточняется, что это «нынешний мэр Краснодара». Как сообщается, «коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке», также «новое назначение выглядит крайне логичным». В заключение говорится, что «Россия пришла на освобожденные территории навсегда».

«Mash на Донбассе» пишет, что в ДНР также ожидаются перестановки в правительстве. Как уточняется, «кто-то придет из правительства России, кто-то — местный и просто переходит на новый уровень». В частности, говорится про назначение на пост директора Фонда развития промышленности ДНР Сергея Власова. Первым заместителем министра экономического развития станет Зверков Владимир, главой секретариата председателя правительства — Татьяна Шевцова. Помимо этого, одним заместителем главы аппарата правительства назначен Денис Петкун, вторым — Вадим Елизаров. Также пресс-секретарем и заместителем главы аппарата правительства станет Мина Ахвердиева. Новый советник председателя правительства по вопросам экономики — Рустам Мингазов.

В ЛНР тоже произошли изменения в правительстве. Министром топлива, энергетики и угольной промышленности, как уточняется, стал Константин Завизенов. Министром промышленности и торговли — Тимур Саматов. Главой антимонопольного комитета ЛНР назначен Руслан Джалюков. Пост заместителя министра образования и науки занял Евгений Мирошниченко.